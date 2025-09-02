وزارة الصحة: ارتفاع وفيات سوء التغذية في غزة إلى 185 خلال أغسطس في أعلى حصيلة منذ أشهر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 185 حالة وفاة بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وهي الحصيلة الأعلى منذ عدة أشهر، في ظل استمرار الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وأوضحت الوزارة أن من بين الضحايا 70 حالة وفاة، بينهم 12 طفلًا، منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لقطاع غزة كمنطقة مجاعة.

وبيّنت الإحصائيات أن 43 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما يواجه أكثر من 55 ألف سيدة حامل ومرضعة نقصًا غذائيًا خطيرًا. كما أشارت إلى أن 67% من النساء الحوامل يعانين من فقر الدم، وهي النسبة الأخطر منذ سنوات.

وحذّرت وزارة الصحة من خطورة المؤشرات الراهنة واستمرار محدودية الاستجابة الإنسانية الطارئة، مؤكدة أن نقص الإمدادات الغذائية والطبية يفاقم الوضع الصحي وينذر بمزيد من الضحايا في الأيام المقبلة.