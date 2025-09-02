غزة: اللجان الشعبية تدعو للصمود لإفشال مخطط التهجير

أصدرت اللجان الشعبية في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، بيانًا دعت فيه أبناء الشعب الفلسطيني إلى التحدي والثبات في مواجهة ما وصفته بـ"مخطط التهجير الذي يسعى الاحتلال النازي لفرضه على أهالي القطاع".

وأوضح البيان أن أهداف الاحتلال من العملية العسكرية في غزة تتمثل في:

حشد المواطنين في معسكر خيام كبير في رفح تحت إدارة مرتزقة وعملاء.

اعتقال وتصفيات تستهدف الوطنيين والمثقفين عبر الحواجز ونقاط الفرز.

محاصرة الوسطى وخانيونس بنفس النهج تمهيدًا لنقل السكان قسرًا.

تهجير مئات الآلاف إلى دول فقيرة وخطرة، وإجبارهم على العيش في تجمعات خيام "تشبه السجون".

وأكدت اللجان الشعبية أن غزة لن تُفرغ من أهلها وأن الشعب الفلسطيني أفشل عبر التاريخ كل محاولات الاحتلال لاقتلاعه، مشيرة إلى أن "هذه اللحظات تمثل آخر أيام حكومة نتنياهو الفاشية، وأن الهزيمة بانتظار الاحتلال".

كما تضمن البيان تعليمات لأبناء الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية والإسلامية والمسيحية، أبرزها:

الصمود داخل غزة وعدم مغادرتها، والاكتفاء بالتنقل بين الشمال والمدينة.

رفض الانصياع لتعليمات الاحتلال عند محاصرة التجمعات، والتحرك بشكل جماعي لتفويت الفرصة عليه.

تعزيز التكافل والوحدة الوطنية بين المواطنين.

توثيق جرائم الاحتلال وإيصالها للإعلام لفضح ممارساته.

تشكيل لجان شعبية ثورية في أماكن النزوح لإدارة شؤون الناس وحمايتهم.

وختمت اللجان بيانها بالتأكيد على أن النصر والفرج قريب، داعية المواطنين إلى الحذر من التعامل مع "الخونة والعملاء" الذين ذكرت أسماءهم، ومتوعدة بمحاسبتهم علنًا.