11 شهيدًا بمجزرة "إسرائيلية" جديدة في حي الدرج

استشهد 11 مواطنًا وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب مدرسة الزهراء في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، بانتشال 11 شهيدًا بينهم 3 أطفال وسيدتان، إثر استهداف قوات الاحتلال منزلًا مكوّنًا من 3 طوابق يعود لعائلتي "الهور والعف".

وقال بصل: "لا يزال تحت الأنقاض 7 أطفال، من بينهم طفل لم يتجاوز عامه الأول والنصف"، لافتًا إلى مواصلة طواقم الدفاع المدني محاولاتها للوصول إليهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشنّ الاحتلال حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 63633 شهيدًا 160914 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.