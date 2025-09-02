قطر: لا رد "إسرائيلي" حتى الآن على مقترح وقف إطلاق النار بغزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" لم تقدم حتى الآن أي رد على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف "الأنصاري" في تصريحات صحفية ، أن خطة "إسرائيل" لاحتلال غزة تضع الجميع أمام تهديد، بمن فيهم الأسرى، مؤكدًا أن القضية الإنسانية لا يمكن ربطها بالصفقة، ويجب فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة.

وأشار المتحدث إلى أن المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي، ويجب تشكيل موقف موحّد لإيقاف إسرائيل، مؤكدًا أنه لا فائدة من انتظار عملية السلام في ظل غياب طرف إسرائيلي راغب في هذه العملية.

وأوضح أن خطوات إسرائيل تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية واضحة، مشددًا على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية.

وكان الأنصاري قد أكد في تصريحات سابقة، أن ما وافقت عليه حركة "حماس" يتطابق مع ما وافقت عليه "إسرائيل"، وأن "الكرة الآن في ملعب "إسرائيل" التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق".

وشدد الأنصاري على ضرورة أن ترد "إسرائيل" على المقترح المطروح، لكن يبدو أنها لا ترغب في ذلك، والتصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية".