استشهاد الصحافية إيمان الزاملي شمال خانيونس

استشهدت، مساء اليوم الثلاثاء، الصحافية إيمان أحمد الزاملي؛ بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وعن شهود العيان أن الصحافية "الزاملي" ارتقت شهيدة بـ "رصاص متفجر" استهدفت به مسيرة إسرائيلية حربية الشهيدة وهي تحاول الحصول على مياه الشرب بالقرب من أبراج حمد شمال خانيونس.

ووفق معطيات رسمية صادرة عن "المكتب الإعلامي" الحكومي في قطاع غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 248 شهيداً؛ منذ بداية حرب الإبادة الجماعية.

ويوم الأحد؛ 31 أغسطس الماضي، أُعلن عن ارتقاء الصحافية إسلام محارب عابد؛ وهي مراسلة قناة القدس اليوم الفضائية في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 697 تواليًا، عدوانه العسكري وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، مرتكبًا مجازر جديدة طالت مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب القطاع.

وأسفرت غارات واستهدافات الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 73 مدنيًا؛ بينهم 42 شهيدًا في مدينة غزة، و15 من منتظري المساعدات، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من كارثة إنسانية بسبب المجاعة ونقص الغذاء.