الاحتلال يحرق خيام النازحين وسيارات الإسعاف في حي الشيخ رضوان

ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار ساعات، قنابل حارقة على عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومحيطها، في محاولة متعمدة لإخراجها عن الخدمة وإحراقها، بالإضافة لتفجير روبوتات مفخخة شرق الحي وبمنطقة جباليا النزلة شمال المدينة.

وقال مدير الخدمات الطبية والطوارئ، فارس عفانة، إن الاحتلال يتعمد قصف العيادة والمحيط المحيط بها بالقنابل الحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في سيارات الإسعاف والطواقم الطبية العاملة في المكان، التي تُعد من المركبات القليلة المتبقية في القطاع.

وأفاد الدفاع المدني بأن طواقمه غير قادرة على إخماد الحريق المشتعل في خيام النازحين والمركبات المحيطة بالعيادة، نتيجة استمرار استهداف طائرات الاحتلال المسيرة للموقع بالقنابل الحارقة، ما يعرّض حياة المدنيين النازحين وكوادر الإنقاذ لخطر مباشر.

وأكد شهود عيان أن الطائرات المسيرة ألقت قنابل حارقة على خيام النازحين في المنطقة، ما تسبب في احتراقها، وسط عجز تام عن السيطرة على النيران.

ويأتي استهداف عيادة الشيخ رضوان في سياق الهجمة الإسرائيلية الممنهجة ضد القطاع الصحي والمرافق المدنية، والتي أسفرت منذ بداية العدوان عن تدمير وإخراج معظم المستشفيات والمراكز الصحية من الخدمة، في جريمة حرب متواصلة بحق المدنيين.