آخر مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة

في مطلع اليوم الـ698 من حرب الإبادة على غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وأفاد مصدر في مستشفيي العودة وشهداء الأقصى باستشهاد 5 فلسطينيين إثر استهداف إسرائيلي لخيمة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أفاد مستشفى المعمداني باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

وأمس الثلاثاء، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 105 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال منذ فجر أمس الثلاثاء. وأوضحت هذه المصادر أن من بين الشهداء 53 مواطنا في مدينة غزة، و32 من طالبي المساعدات وسط وجنوبي القطاع.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

7:24 5 شهداء ومصابون باستهداف إسرائيلي لشقة سكنية محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة فجر اليوم

3:18 قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:52 قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

2:40 قوات الاحتلال تفجر روبوتًا مفخخًا لتدمير منازل المواطنين محيط بركة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

1:57 طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

1:56 مدفعية الاحتلال تُجدّد قصف حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

1:43 غارة جوية إسرائيلية رابعة خلال دقائق غربي مدينة غزة

1:42 3 شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في حارة "سُباط المفتي" بحي الدرج وسط مدينة غزة

1:36 مصابون باستهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في محيط مستشفى الرنتيسي في حي النصر غربي مدينة غزة

1:35 طائرات الاحتلال تستهدف خيام النازحين في محيط مستشفى الرنتيسي في حي النصر غربي مدينة غزة

1:33 شهيد على الأقل ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في حارة "سُباط المفتي" بحي الدرج وسط مدينة غزة

1:25 غارة جوية إسرائيلية ثالثة خلال دقائق غربي مدينة غزة

1:18 طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا في حارة السُباط بحي الدرج وسط مدينة غزة

1:14 غارة جوية إسرائيلية جديدة على مدينة غزة

1:01 طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تحرق خيام النازحين في محيط منطقة الجسر بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

1:00 غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة

00:55 مصدر بمستشفيي العودة وشهداء الأقصى: 5 شهداء إثر استهداف إسرائيلي لخيمة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:50 قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:37 طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تلقي قنابل حارقة على سيارات المواطنين في محيط عيادة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

00:37 قصف مدفعي إسرائيلي على حييّ الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة

00:19 قوات الاحتلال تفجر روبوتين إضافيين لتدمير منازل المواطنين شرقي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

00:06 شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب محطة راضي غربي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة

00:03 قوات الاحتلال تفجر روبوتًا مفخخًا لتدمير منازل المواطنين شمال شرقي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

00:01 مصابون بقصف مدفعي إسرائيلي في شارع المغربي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة