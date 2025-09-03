عائلات الأسرى "الاسرائيليين" تتظاهر قرب منزل نتنياهو بالقدس

بدأت، صباح اليوم الاربعاء، فعاليات احتجاجية واسعة في القدس المحتلة من ذوي الأسرى الاسرائيليين في غزة، ومجموعات داعمة لهم للمطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة لإعادتهم.

وافادت هيئة البث الاسرائيلية أن الاحتجاجات تركزت عند مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع "غزة" في القدس، حيث أقام المتظاهرون خياماً وأشعلوا النيران في حاويات للنفايات لإقامة ما وصفوه بـ"طوق من النار" حول المكان، ما تسبب باندلاع حريق على بُعد مئة متر فقط من المسكن الرسمي.

وتحصن بعض المحتجين على سطح المكتبة الوطنية، فيما انطلق موكب احتجاجي إلى وسط المدينة، وأشعلوا النار في مركبة في الشارع قرب منزل نتنياهو.

وتخطط مجموعات المحتجين للتظاهر في مواقع مختلفة بالقدس، منها الكنيست وشارع "غزة"، على أن تختتم الفعاليات بمسيرة مركزية مساء السبت في ميدان "باريس" في القدس.

ومن بين المشاركين والناشطين البارزين في قيادة الاحتجاج: عَنات أنغرست، والدة الاسير متان، وڤيكي كوهين، والدة الاسير نمرود، إضافة إلى ذوي جنود يخدمون في قطاع غزة أو أصيبوا خلال الحرب.

وفي إطار دعم التحرك، أعلنت عشرات شركات التكنولوجيا الفائقة في تل أبيب، بينها "مَندِي" و"ويكس" و"فايڤر"، أنها ستتيح لموظفيها الانضمام إلى خيمة الاعتصام، مع توفير حافلات خاصة من مجمع "سارونا" في كابلان، كما انضمت عدة صناديق استثمارية كبرى إلى هذا التحرك.

من جانبها، عززت الشرطة الاسرائيلية انتشارها في مداخل القدس وعلى الطرق الرئيسة لمنع إغلاق الشوارع أو تعطيل حركة المرور.