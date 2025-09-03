قطاع غزة.. "المجاعة" تحصد 6 أرواح جديدة بينهم طفل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.

ولفتت وزارة الصحة في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إن من بين حالات الوفاة نتيجة المجاعة في غزة طفل واحد. منوهة إلى ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 367 شهيدًا، بينهم 131 طفلًا.

وأفادت "الصحة" بأنه ومنذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "IPC"، سُجّلت 89 حالة وفاة، من بينهم 16 طفلًا في قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من ️تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في قطاع غزة، مستعرضةً أرقاماً غير مسبوقاً لأعداد الوفيات بسبب الحصار والتجويع في القطاع.

وأعلنت "الصحة" في تصريح صحفي، عن تسجيل ️185حالة وفاة بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، وهو العدد الأكبر منذ أشهر.

ويُعاني قطاع غزة من أزمة تجويع ممنهجة تنفذها "إسرائيل" منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، بينما بلغت حدتها خلال الـ 5 أشهر الماضية حتى الآن.

وسجلت المستشفيات بشكل يومي حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال، في ظل استمرار منع إدخال الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية.

وتواجه غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات من منظمات دولية من ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة استمرار الاحتلال في استهداف البنية التحتية الصحية وعرقلة وصول المساعدات.