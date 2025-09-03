هآرتس : مستوطنون يديرون "قوة هندسية" لتدمير المباني في القطاع

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب اليوم عن تشكيل المستوطنين قوة عسكرية في قطاع غزة والتي تقوم بعمليات هدم ممنهجة للمباني تحت اشراف الجيش.

وذكرت الصحيفة ان فرقة من جنود الاحتياط القادمين من مستوطنات الضفة الغربية تشغل جرافات وآليات هندسية وتتركز جنوبي القطاع حيث تسمى القوة "قوة أوريه" ويديرها شقيق المرشح لرئاسة الشاباك "بتسلئيل زيني".

وقالت الصحيفة بأن "زيني" يدير شركة مقاولات ومقرها مستوطنة "عوفرا" شمالي رام الله وهو معروف بمواقفه المتطرفة حيث نقل عن مقربيه قولهم بان هدف تدمير المباني في القطاع يعد "فريضة دينية".

وبيّنت الصحيفة ان القوة المذكورة تمت تسميتها على اسم مؤسسها الناشط اليميني "اوريه لوفربوم" والمقرّب من وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وأضافت الصحيفة " تعمل "قوة أوريه" في قطاع غزة والتي تشمل أسطول من المعدات الهندسية "بواغر وجرافات" وهدفها تسوية المباني في الأرض ، سائقي الآليات غالبيتهم من المستوطنات والتحقوا بالعمل بهدف تسوية كل مبنى يعترضوه في الأرض ، يعمل هؤلاء بشكل فوضوي ولا يبلغون الجيش في الكثير من الاحيان عن حركتهم وقد بدءوا العمل بناءً على اعلانات يتم بثها على منصات اليمين الاسرائيلي المتطرف ومنهم سائق الجرافة "أفراهام أزولاي" الذي قتل وكاد أن يخطف قبل أشهر جنوبي القطاع لعدم وجود تغطية من الجيش للمكان".

كما تعمل هذه القوة – وفقاً للصحيفة - على استخدام فلسطينيين كدروع بشرية وادخالهم للأنفاق والمنازل المشتبه بوجود مسلحين فيها.

وقالت الصحيفة ان مشغلي الجرافات في القطاع يتقاضون أجوراً خيالية مقابل موافقتهم على العمل حيث تصل يومية السائق 6 آلاف شيقل ، بينما يزوّد الجيش هذه المعدات بالوقود على حسابه.

وقالت " يستخدم الجيش شركات مقاولات مدنية للعمل الهندسي في القطاع وخاصة لغايات بناء المواقع وهدم المنازل وفتح الطرق ، الفئة الاولى شركات مرخصة تعمل بشكل منتظم أم الفئة الثانية فهي "قوة أورية" الموجهة من المستوطنين والتي تعمل في القطاع لغايات التدمير فقط".

فيما قال الجيش ان "قوة أوريه" قوة هندسية مكونة من جنود احتياط وتشغل آليات هندسية جنوبي القطاع وهي غير مرتبطة بشركات المقاولات التي تعمل في القطاع.

بينما يأتي ذلك في ظل إقرار الجيش بفقدانه قرابة 40% من آلياته الهندسية خلال الحرب عبر تفجير العبوات واطلاق الصواريخ المضادة حيث يستعين الجيش بشركات مقاولات مدنية لغايات الهدم وتسوية المناطق بالأرض.