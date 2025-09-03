القوات اليمنية تستهدف أهدافًا حساسة للاحتلال في يافا

أعلنت القوات اليمنية المسلحة أن قوتها الصاروخية نفذتِ عمليةً عسكريةً نوعيةً ومزدوجةً استهدفتْ أهدافًا حساسةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ، بصاروخينِ باليستيٍّينِ أحدُهما نوعُ فلسطين "2" الانشطاري ذو الرؤوسِ المتعددةِ يستخدمُ للمرةِ الثانية، والآخرُ نوعُ ذوالفقار.

وأوضحت القوات اليمنية في بيان وصل "الرسالة نت"، أن العملية حققَتِ العمليةُ أهدافَهُا، وتسببَت في هروعِ ملايينِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتعليقِ حركةِ المطارِ.

وقالت: إن "هذه العملية تأتي انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ، وردًا على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة وفي إطارِ الردِّ الأوليِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا".

وأضافت أن "الأمَّةُ الإسلاميَّةُ تُحيي ذِكرى مولدِ نبيِّها مَن قادَها إلى العِزَّةِ والمجدِ والقوَّةِ فهابَها أعداؤُها، والعدو المجرم يَرتكبُ اليومَ أبشعَ جريمةٍ بحقِّ مَليوني مسلمٍ في غزَّةَ، في ظلِّ صَمتِ وتخاذُلِ مَلياري مسلمٍ".

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لن يَنعَمَ بالأمنِ والاستقرارِ، وأنَّ عمليّاتِها مستمرَّةٌ وبوتيرةٍ متصاعدةٍ خلالَ المرحلةِ القادمةِ.