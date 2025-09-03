"الأورومتوسطي": الاحتلال يصعّد الاستهداف المباشر للمدنيين في المواصي

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد الاستهداف المباشر للمدنيين في المنطقة الإنسانية المزعومة في المواصي جنوب غربي قطاع غزة.

وأضاف المرصد أن الاستهداف المستمر والمتعمد للنازحين في المواصي حوّلها إلى مصيدة موت، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يزعم أن المواصي منطقة إنسانية ويأمر سكان مدينة غزة بالنزوح إليها بينما لا يتوقف عن استهدافها بمختلف أنواع الأسلحة.

وقال بيان المرصد: فريقنا يوثق يوميًا استهداف منطقة المواصي بنيران القناصة والطائرات المسيرة والدبابات، إلى جانب الغارات الجوية وقذائف المدفعية والزوارق الحربية.

ولفت إلى أنه وخلال الأيام الماضية، وثّقنا مقتل عشرات المدنيين في المواصي، وتدمير خيامهم وما تبقّى من مقتنياتهم الشخصية التي تمثل الملاذ الأخير لهم.

وقال إن الجنود الإسرائيليون يطلقون النار عمدًا على خيام النازحين بدوافع القتل والترهيب والتسلية، دون أي مبرر عسكري أو أمني، فيما تتعمد "إسرائيل" نزع الأمان عن أي مكان يتواجد فيه المدنيون ضمن حملة الإبادة الجماعية للقضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة.