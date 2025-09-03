الاحتلال يحرم 785 ألف طالب وتدمير شبه كامل للبنية التحتية المدرسية

يواصل الاحتلال الاسرائيلي وللعام الثالث على التوالي، حرمان أكثر من 785 ألف طالب وطالبة و25 ألف معلم، جراء التدمير الواسع للبنية التحتية التعليمية بفعل العدوان المتواصل.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الأضرار التي تسبب بها الاحتلال وعدوانه المستمر؛ طالت أكثر من 95% من مدارس القطاع، حيث تحتاج أكثر من 90% من المباني المدرسية إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي، بعد أن تعرض 662 مبنى مدرسياً – أي نحو 80% من إجمالي المدارس – لضربات مباشرة.

كما وتم تصنيف 116 مدرسة أخرى بأنها "متضررة"، مما حرم عشرات آلاف الطلبة من حقهم في التعليم.

ودمّرت سلطات الاحتلال كلياً 163 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، وتضرر جزئياً 388 مؤسسة تعليمية، فيما تضرر 70% من المدارس المستخدمة كملاجئ، وكانت محافظتا شمال غزة ورفح الأكثر تضرراً بنسبة تفوق 95%.

ولفت الاعلامي الحكومي في بيان وصل "الرسالة نت" إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر بشعة بحق 13,500 طالب شهيد، و830 من المعلمين والكادر التربوي، و193 من العلماء والأكاديميين والباحثين، في استهداف ممنهج يضرب حق الأجيال في التعليم ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الطفل.

وشدد المكتب الاعلامي بغزة على أن الجرائم التي ينفّذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل ممنهج يمثل تدميراً متعمداً للركائز المدنية الأساسية، ويستدعي تحركاً جدياً وعاجلاً وحاسماً وفاعلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة لوقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.