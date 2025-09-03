حماس: تصريحات سموتريتش تكشف نهج حكومة الاحتلال الفاشية

دعا وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى عقد اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت) لإعلان ضم الضفة الغربية.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي عقده في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، إن الإدارة الأمريكية "تؤيد إسرائيل" في قرار القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن فرض السيادة على الضفة الغربية "خطوة تاريخية"، مؤكدًا أن هدفهم هو "القضاء تمامًا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية"، مشددًا: "لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات".

وتوعد وزير المالية بـ"إبادة السلطة الفلسطينية" قائلاً: "سنبيد السلطة إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "سموتريتش" يسعى لفرض السيادة على 82% من مساحة الضفة الغربية، مع استمرار السلطة الفلسطينية في إدارة ما تبقى من الأراضي عبر كانتونات منفصلة.

وأشار الوزير إلى أن سكان الضفة يدعمون حركة "حماس"، مؤكدًا: "نريد سيادة إسرائيلية على أوسع منطقة وأقل عدد من السكان، مع استمرار إدارة السكان لشؤونهم عبر كانتونات غير مجتمعة".

كما تحدث عن غزة، زاعمًا أن "الصفقة الجزئية ستصعب على إسرائيل العودة للقتال هناك"، وأنه "لا سبيل سوى استسلام حماس أو إبادتها".

وفيما يخص الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، هاجم سموتريتش مؤتمر الأمم المتحدة والدول التي ستعترف بالدولة، واصفًا ضم الضفة بأنه "أداة لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل".

حماس: سموتريتش كشف فاشية الاحتلال وسياسته الاستيطانية

وردًا على تصريحات سموتريتش، أكدت حركة "حماس" أن هذه التصريحات تكشف "النهج الفاشي لسياسته الاستيطانية العدوانية".

وقال القيادي في حماس عبد الحكيم حنيني في بيان تلقته "الرسالة نت": "هذه التصريحات دليل على السعي لفرض الضم والتهجير في الضفة الغربية".

وشدد على أن مخططات الاحتلال "لن تحقق له الأمن المزعوم، بل ستزيد من التحدي والمواجهة"، مؤكداً أن "لا مستقبل لمحتل غاصب مهما تصاعد بطشه وعدوانه".

ودعا حنيني الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والوقوف بحزم ضد السياسات الاستعمارية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.