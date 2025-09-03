غزة: 1100 شهيد و6008 مصاب خلال ثلاثة أسابيع من عدوان الاحتلال

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي رقم (960)، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت مجازر مروّعة خلال عدوانها المتواصل على مدينة غزة منذ ثلاثة أسابيع، ما أدى إلى استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة 6008 آخرين، بمتوسط يومي يفوق 52 شهيداً و285 مصاباً.

وأوضح البيان أن الاحتلال بدأ في 13 أغسطس الجاري عملية عسكرية برية وجرائم إبادة منظمة، ترافقت مع تفجير أكثر من 100 روبوت مفخخ في الأحياء السكنية المكتظة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 70 غارة جوية مباشرة بالطائرات الحربية.

وأضاف المكتب أن الاحتلال يمارس سياسة التهجير القسري ضد سكان غزة والشمال، بالتوازي مع انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية نتيجة استهداف متعمد للمستشفيات والمراكز الطبية، الأمر الذي فاقم حجم الكارثة الإنسانية.

وأكد البيان أن ما يجري يمثل "جرائم إبادة جماعية وخرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني"، محملاً الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وداعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.