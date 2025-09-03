أبو عفش: انتشار فيروسات مجهولة في غزة وسط سوء تغذية وانهيار المنظومة الصحية

كشف مدير وحدة الإغاثة الطبية في غزة، محمد أبو عفش، عن انتشار متزايد لفيروسات مجهولة بين السكان في ظل انهيار المنظومة الصحية جراء العدوان والحصار المستمر.

وأوضح أبو عفش أن غياب أجهزة الفحص والمختبرات الطبية يحول دون القدرة على تشخيص طبيعة الفيروسات، مشيراً إلى أن معظم الحالات الوافدة تعاني من ارتفاع في الحرارة، صداع، آلام في المفاصل، وإسهال متواصل.

وأضاف أن بعض الأطباء أبدوا شكوكاً بوجود تحورات مرتبطة بفيروس كورونا، لكن عدم وجود إمكانيات مخبرية يمنع أي تأكيد علمي لذلك.

وأكد أن سوء التغذية الحاد ونقص الطعام أسهما في تراجع المناعة بين السكان، ما أدى إلى زيادة الإصابات وانتشار الأمراض، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمراكز الطبية من نقص حاد في المسكنات والأدوية الأساسية، مما فاقم حجم الأزمة الصحية والإنسانية.