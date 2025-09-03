انطلاق "أسطول الصمود" من برشلونة بمشاركة 70 سفينة لكسر حصار غزة

انطلقت اليوم الأربعاء، من ميناء برشلونة في إسبانيا، فعاليات "أسطول الصمود" بمشاركة واسعة ضمّت نحو 70 سفينة وقارباً، في تحرك شعبي دولي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عاماً.

ويشارك في الأسطول مئات النشطاء والحقوقيين والمتضامنين الدوليين من مختلف الجنسيات، إلى جانب هيئات إنسانية ومنظمات مجتمع مدني، رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى إنهاء الحصار ووقف الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في القطاع.

وأكد منظمو "أسطول الصمود" أن هذه الخطوة تمثل رسالة إنسانية وسياسية قوية، مفادها أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف صامتاً أمام استمرار خنق غزة وتجويع أهلها، مشددين على أن الأسطول سيواصل رحلته رغم كل التهديدات والعراقيل.

ومن المتوقع أن يلفت هذا التحرك أنظار العالم مجدداً إلى الوضع الكارثي في غزة، حيث يعاني السكان من انعدام الغذاء والدواء وانهيار البنية التحتية تحت وطأة الحرب والحصار الطويل.