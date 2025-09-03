جيش الاحتلال يعترف باستنزاف هائل ويستعد لـ"عربات غدعون ب" بقدرات هندسية متآكلة

اعترفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال يعاني من حالة "استنزاف هائل" في القوى البشرية والمعدات، وذلك بعد نحو عامين من الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش يستعد لإطلاق عملية جديدة تحت اسم "عربات غدعون ب"، لكنه سيدخلها بجاهزية لا تتجاوز 60–70% فقط من الجرافات الثقيلة المخصصة للمهام الهندسية، نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت به خلال المعارك.

وبحسب التقرير، فقد تعرضت أعداد كبيرة من الجرافات الثقيلة خلال الحرب لتدمير مباشر بفعل صواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة زرعتها المقاومة الفلسطينية، مما أدى إلى خروجها من الخدمة بشكل كامل، الأمر الذي انعكس على قدرات الجيش الميدانية في اقتحام المناطق.

ويعد هذا الإقرار واحدًا من أبرز الاعترافات الرسمية بالخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال في غزة، وسط مؤشرات على استمرار معركة الاستنزاف التي تخوضها المقاومة.