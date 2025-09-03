عشيرة الأقرع: المنطقة الوسطى لم تعد تحتمل نزوحًا إضافيًا وصمود غزة سيفشل مخطط التهجير

أصدرت عشيرة الأقرع في المنطقة الوسطى بقطاع غزة بيانًا اليوم الأربعاء، وجّهت فيه نداءً إلى أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة غزة، التي تتعرض لعمليات قصف وتهجير قسري، مؤكدة وقوفها إلى جانب الأهالي ورفضها القاطع لمخطط الاحتلال الرامي لإفراغ المدينة من سكانها.

وقالت العشيرة في بيانها إنها ومنذ اللحظة الأولى للحرب فتحت بيوتها أمام النازحين من مختلف المناطق، لكنها أوضحت أن المنطقة الوسطى لم يعد بها متسع لمزيد من التهجير والنزوح، مشيرة إلى أن ما يجري يستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لوقف حرب الإبادة التي تستهدف المدنيين.

وأضاف البيان: "يا أبناء غزة الحبيبة، إن بيوتنا وقلوبنا لكم مسكن ومحل؛ لكن صمودكم في مدينة غزة سيُفشل مخطط التهجير هناك، وسيدفن مشروع الاحتلال كما فشل منذ عقود طويلة".

ودعت عشيرة الأقرع أهالي غزة إلى التمسك بمناطقهم، خاصة في مواصي غزة، وشكّل جسورًا بشرية وخيامًا متجاورة، مؤكدة أن هذا الصمود سيحبط أي محاولة لاقتلاعهم من مدينتهم.

وختم البيان بالدعاء للشهداء والجرحى والأسرى، مؤكدًا أن النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني بصموده وثباته.