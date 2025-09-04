مستجدات حرب غزة: الاحتلال يواصل مجازره بحق النازحين وطالبي المساعدات لليوم الـ699

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 699 على التوالي حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي متواصل، إلى جانب استهداف مباشر للنازحين وطالبي المساعدات في مختلف مناطق القطاع.

وفي التفاصيل، استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة نازحين لعائلة الترامسي بمحيط برج الإيطالي في حي النصر بمدينة غزة. كما أسفر قصف آخر عن ارتقاء 4 شهداء بينهم 3 أطفال عقب استهداف خيمة نازحين قرب دوار أبو مازن غرب المدينة.

وفي مجزرة جديدة، أعلنت المصادر الطبية ارتقاء 9 شهداء بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية طالت منازل وخيام نازحين في مدينة غزة. كما قصف الاحتلال خيمة للنازحين قرب مستشفى القدس في تل الهوى غرب المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات.

إلى ذلك، استشهد المواطن مهيمن غازي شاهين برصاص جيش الاحتلال في محيط منطقة كيسوفيم جنوب شرق دير البلح وسط القطاع، فيما نفذ الجيش عملية نسف ضخمة في منطقة السطر شمال خان يونس.

كما ارتقى عدد من الشهداء إثر قصف منزل عائلة حبيب في حي الصبرة جنوب غرب غزة، وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلًا قرب محطة تمراز بشارع النفق شمال المدينة. وفي مخيم المغازي وسط القطاع، استهدفت غارة إسرائيلية خيمة نازحين ما أسفر عن استشهاد حسن موسى قنديل وابنته لينا، إضافة إلى سقوط 5 شهداء آخرين بينهم عمر زعيتر، محمد ريان، محمد خريس، جهاد خريس.

ما شمال القطاع، فأفاد قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى حمد أنه استقبل اليوم 5 شهداء و99 مصابًا من طالبي المساعدات، بينما ارتقى 10 شهداء جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من منتظري المساعدات عند محور ميراج جنوب القطاع. كما استشهد الشاب وليد إبراهيم أبو الروس (24 عامًا) في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الحكر بدير البلح.

في السياق، تشهد مناطق حي الشيخ رضوان، شارع النفق، والمناطق الشمالية الشرقية لغزة تصعيدًا خطيرًا تخلله غارات جوية وعمليات نسف مدرجة وقصف من طائرات الكوادكابتر، ما دفع إلى موجة نزوح جديدة نحو غرب المدينة.