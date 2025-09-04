عائلة جندية: لن نرحل عن أرضنا ولن نرضخ للتهجير

أصدرت عائلة جندية في قطاع غزة، عبر بيان رسمي باسم المختار أبو نبيل جندية وكبار ووجهاء العائلة، موقفًا واضحًا يؤكد رفضها القاطع لمحاولات التهجير والنزوح القسري التي يتعرض لها أهالي القطاع في ظل العدوان المستمر.

وأكدت العائلة في بيانها الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2025 أن صمودها على أرضها "لا يتزعزع"، وأنها قدمت الشهداء والأسرى والجرحى في سبيل الوطن، مشددة على أن الأرض التي ورثتها عن الأجداد "مرسومة في القلوب"، ولن تُترك مهما اشتدت التحديات.

وتضمن البيان عدة نقاط رئيسية أبرزها:

التمسك بالأرض ورفض أي محاولات للتهجير القسري.

التلاحم والتضامن بين أبناء العائلة وأهالي غزة لمواجهة العدوان.

التمسك بالحق الفلسطيني في الحرية والكرامة والعيش بأمان في الوطن.

المطالبة بالعدالة الدولية والتضامن العالمي لوقف الاعتداءات والانتهاكات بحق المدنيين.

وشددت العائلة على أن هذه المعركة ليست معركة غزة وحدها، وإنما معركة كل الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، مؤكدة أن مسؤولية الحفاظ على الوطن وتحريره من الظلم تقع على عاتق الجميع.

وختم البيان بشعار: "عاشت فلسطين حرة أبية".

هل تود أن أجعل الخبر قصيراً ومكثفاً للنشر العاجل، أم تبقيه بهذا الشكل التفصيلي؟