خبراء أمميون: على الدول أن توقف إسرائيل قبل أن تُسكت جميع الصحفيين في غزة

حذّر خبراء في الأمم المتحدة من استمرار استهداف الصحفيين في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لـ"إيقاف إسرائيل قبل أن تُسكت جميع الأصوات الإعلامية في القطاع".

وقال الخبراء في بيان لهم إن إسرائيل تمنع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، وتواصل قتل الصحفيين المحليين الذين ينقلون حقيقة ما وصفوه بـ"الإبادة والمجاعة" التي يتعرض لها سكان القطاع، مشيرين إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرية الصحافة.

وطالب البيان بفتح تحقيق جنائي مستقل في عمليات قتل الصحفيين والهجمات التي استهدفتهم في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين ضرورة إنهاء "حالة الإفلات غير المسبوقة من العقاب" التي تتمتع بها إسرائيل في هذا المجال.

كما شدد الخبراء على أن من حق وسائل الإعلام الدولية الحصول على الوصول الكامل والحر إلى غزة لتغطية ما يجري على الأرض، داعين إلى حماية الصحفيين وضمان بيئة عمل آمنة لهم.

وأوضحوا أن استمرار استهداف الإعلاميين في غزة لا يهدد فقط حرية الصحافة، بل يسعى لطمس الحقيقة ومنع العالم من معرفة حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين