وزارة الصحة: 84 شهيداً و338 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 84 شهيداً وأدى إلى إصابة 338 آخرين بجروح متفاوتة، بعد سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي استهدف منازل المدنيين والأحياء السكنية المكتظة في مختلف المناطق.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحصيلة اليومية المروعة تضاف إلى سلسلة من المجازر التي ارتكبها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء إلى 64,231 شهيداً، فيما بلغت أعداد المصابين 161,583 إصابة، بينهم آلاف الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكدت أن كثيراً من الإصابات خطيرة وتحتاج إلى رعاية عاجلة، في وقت تعاني فيه المستشفيات من انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب خروج العشرات من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة نتيجة القصف المباشر والاستهداف الممنهج.

وحذرت وزارة الصحة من أن استمرار القصف وتزايد أعداد الضحايا في ظل غياب أي تحرك دولي فعّال لوقف العدوان، ينذر بكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.