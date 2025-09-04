الجبهة الشعبية وذراعها العسكري تنعي القائد داوود خلف "أبو المجد"

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وذراعها العسكري كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم، القائد الميداني في هيئة أركان الكتائب داوود أحمد عباس خلف "أبو المجد" (38 عاماً)، الذي استشهد صباح اليوم وسط قطاع غزة، إثر جريمة اغتيال نفذتها قوة صهيونية خاصة حاولت اعتقاله، وعندما قاومهم أطلقوا النار عليه بدم بارد.

وُلد الرفيق الراحل في مخيم البريج عام 1987، ونشأ في أسرة وطنية عُرفت بالتضحيات والبذل وقدمت شهداء ومناضلين خلال مسيرة النضال. ومنذ نعومة أظافره، كان أبو المجد حاضراً في ميادين العمل الكفاحي جنباً إلى جنب مع رفاقه المقاتلين، ثابتاً في مواقفه، متفانياً في أداء واجبه، مشاركاً في معارك التصدي للاحتلال في رفح وخان يونس والوسطى.

وأكدت الكتائب أن الشهيد تميّز بالشجاعة والقدرة على اتخاذ القرار، وكان قدوةً في الالتزام والمسؤولية والروح التضحوية، وسعى دائماً لتعزيز التعاون بين مختلف الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة، وظلت بندقيته حاضرة في ميادين القتال والاشتباك المباشر مع العدو الصهيوني.

وأضاف البيان أن استشهاد أبو المجد ترك أثراً كبيراً على كل من عرفه، إذ كان نموذجاً للمقاتل الثوري الملتزم والشجاع، ومثالاً حياً للأجيال المقاتلة القادمة، مؤكداً دوماً أن العطاء والتفاني هما أساس العمل الوطني والمسؤولية.

وختمت الجبهة وكتائبها بيان النعي بالتأكيد أن إرث الشهيد ومسيرته ستظل حاضرة وملهمة، وأنها ستواصل الطريق الذي سار فيه، متمسكة بالقيم والمبادئ التي كرّس حياته من أجلها، وماضية في العمل الوطني والتضحية في سبيل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.