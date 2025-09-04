أمن المقاومة: حملة إعدامات مرتقبة ضد عملاء الاحتلال في غزة

أكد مصدر قيادي في أمن المقاومة، يوم الخميس، أن المقاومة بصدد الشروع بتنفيذ حملة إعدامات كبيرة ضد عملاء ومتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

ونقل موقع "المجد الأمني" عن المصدر قوله: "هناك توجه قوي لدى المقاومة وأجهزتها الأمنية بالشروع بتنفيذ حملة إعدامات كبيرة ضد العملاء والمتعاونين مع الاحتلال في مدينة غزة".

وأوضح أن "الحملة تهدف للعمل على شل قدرة المخابرات الصهيونية داخل نطاق مسرح العمليات".

يأتي ذلك في ظل توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه العسكري وعدوانه على مدينة غزة وتكثيف تدمير المنازل والمربعات السكنية.