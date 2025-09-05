سلسلة مجازر بعد قصف الاحتلال خياماً وشقق سكنية بمدينة غزة الليلة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة سلسلة من المجازر المروّعة في مدينة غزة، استهدفت شققاً سكنية وخيام نازحين، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 18 مواطناً بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجراح مختلفة.

ففي حي الصبرة جنوب المدينة، استشهد رجل وزوجته جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة الحج سلامة بعمارة سكيك في شارع الثلاثيني. كما ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة سكنية خلف مركز الأطراف الصناعية في شارع اليرموك غرب حي الدرج.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف جوي على شقة سكنية بعمارة "أبو ظبي" المقابلة لمبنى الخدمة العامة في المدينة، فيما خلّف قصف آخر لشقة في عمارة "الرؤيا" قرب شارع الثورة عدداً من الشهداء والإصابات، معظمهم من الأطفال.

وفي مشهد دموي جديد لاستهداف النازحين، استهدفت الطائرات المروحية خيمة تؤوي عائلات نازحة قرب الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، بينما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف خيمة نازحين داخل مبنى وزارة العمل في شارع الثورة غرب المدينة.

كما نقلت الطواقم الطبية شهداء وإصابات، بينهم أطفال، إلى مستشفى الشفاء جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين خلف منطقة الجوازات غرب غزة.