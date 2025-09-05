أمريكا تعاقب مؤسسات فلسطينية قدمت أدلة على جرائم "إسرائيلية" بغزة

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية، لرصدها ومتابعتها جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت بيانات موقع وزارة الخزانة، أن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، ومؤسسة "الحق"- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله.

ادّعت الوزارة أن المؤسسات الثلاثة ترصد انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتتابع قضية الإبادة الجماعية في المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تتصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأميركية على حساب العدالة والقانون الدولي.