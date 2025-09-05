بسفن ورقية.. بوسنيون يساندون "أسطول الصمود" لكسر حصار غزة

شهدت العاصمة البوسنية سراييفو فعالية رمزية على نهر ميلياتسكا تضامنا مع فلسطين ورفضا للحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة.

وخلال الفعالية أطلق عشرات المشاركين سفنا ورقية في النهر تعبيرًا عن تضامنهم مع "أسطول الصمود العالمي" الذي انطلق بمشاركة أكثر من 44 دولة لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة.

وتجمع المشاركون عند منطقة "بنتباشي" حاملين الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات "فلسطين حرة"، و كتبوا على سفنهم الورقية شعارات من قبيل "ارفعوا الحصار".

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة"، ولاقت الفعالية تفاعلًا من السياح المتواجدين في المدينة، وفق الأناضول.

والأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود" من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوى شمال غربي إيطاليا.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستنطلق من تونس في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.