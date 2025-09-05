اليونيسف: غزة باتت مدينة الخوف والفرار والجنازات

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن مدينة غزة تتحول بسرعة إلى مكان لا يمكن للطفولة البقاء فيه على قيد الحياة، وأنها باتت مدينة الخوف والفرار والجنازات.

في حديثها للصحفيين في نيويورك اليوم الجمعة عبر تقنية الفيديو من القطاع قالت تيس إنغرام المتحدثة باسم اليونيسف :" إن أصغر وأكثر سكان مدينة غزة ضعفا يكافحون من أجل البقاء بسبب انهيار الخدمات الأساسية"، وشددت على ضرورة بذل كل ما هو ممكن لمنع الهجوم العسكري الإسرائيلي المُكثّف الوشيك لتجنب "مأساة لا يمكن تصورها"إلا أنها قالت: "ما لا يُصدّق ليس وشيكا، بل هو هنا بالفعل. فالتصعيد جار".

وأضافت المتحدثة باسم اليونيسف أن سوء التغذية والمجاعة يُضعفان أجساد الأطفال، فيما يحرمهم النزوح من المأوى والرعاية ويُهدد القصف جميع تحركاتهم.