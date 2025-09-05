القسام تنشر رسالة لأسيرين "إسرائيليين" من وسط غزة

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو لأسيرين إسرائيليين لديها في قطاع غزة، بعنوان "الوقت ينفد".

وظهّر في الفيديو الأسير الإسرائيلي "غاي دلال" من داخل سيارة تتجول في مدينة غزة بتاريخ 28 آب/أغسطس الماضي.

وبدأ الأسير دلال بالتعبير عن صدمته لبقائه على قيد الحياة، قائلًا: "لا أصدق أنني ما زلت على قيد الحياة بعد 22 شهرًا من الأسر.. نحن هنا نعاني لا طعام، لا غاز، لا ماء، ولا كهرباء".

وأضاف "أنا وباقي الأسرى ومليونا مواطن من سكان القطاع نواجه هذه الصعوبات كل يوم".

وتابع بسخرية واستهزاء "شكرًا لك يا نتنياهو أن سمحت لنا أخيرًا بتناول الخبز وبعض الجبن والاندومي.. شكرًا أن منحتنا الطاقة لنبقى على قيد الحياة، في الوقت الذي يتواجد ابنك في ميامي يتمتع باللحوم المشوية".

وأردف: "سمعت أن الجيش بصدد مهاجمة غزة، أنا مرعوب من هذه الفكرة، هذا يعني أننا سنموت هنا".

وأكمل "مجاهدو القسام أكدوا لنا أننا لن نتحرك من مدينة غزة، وسنبقى هناك بغض النظر عن هجوم الجيش، وهذا يعني أن الأسرى سيموتوا، ويعني أمر واحد أنني وأكثر من 8 من أصدقائي سوف نموت هنا"

وبين أنه يعيش في "هستيريا ورعب"، قائلًا: "هذا كابوس وكل ذلك بسبب الحكومة التي لا تهتم لمقتل الجنود والأسرى.. هذه فرصتنا الأخيرة للنجاة".

وبعث الأسير رسالةً لعائلته والشارع الإسرائيلي للتظاهر ضد الحكومة بقوة، لوقف هذا الجنون وهذه الحرب، لأن "هذه هي فرصتنا الأخيرة للنجاة.. افعلوا كل شيء".

وأضاف "اخرجوا، تظاهروا وافتعلوا الفوضى، تسببوا للحكومة بالمشاكل، لأنها تريد إبقائنا هنا".

وتابع مُذكِّرًا أسرى سابقين كانوا معه تحرروا خلال الصفقات السابقة، "عومر وتال كنتم معنا.. تحدّثوا من أجلنا، اخرجوا ولا تخضعوا للابتزاز".

وخلال الفيديو، قابل "دلال" أسيرًا إسرائيليًا يُدعى "ألون أوهل".

وقال دلال: "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس؛ لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموترتش الذين يكذبون طوال الوقت ولا يريدون أن نعود إلى البيت".

وأضاف "أنا أتواجد في مدينة غزة، الانفجارات لا تتوقف..الطائرات من فوقنا.. نحن نريد أن ينتهي كل هذا ونعود إلى عائلاتنا.. نحن قريبون من الجيش وخائفون.. من فضلكم أعيدونا إلى بيوتنا".