حماس: الحرب المستمرة منذ 700 يوم وصمة عار بجبين الإنسانية

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي الفاشي على أبناء شعبنا في قطاع غزة المستمرة منذ 700 يوم، تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية.

وأضافت الحركة في بيان وصل"الرسالة نت"، يوم الجمعة، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الإرهابي من انتهاكات على امتداد القطاع يمثّل عمليات إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا وتهجيرًا قسريًا مكتملة الأركان.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال تُجاهر في تنفيذ هذه الحرب والإعلان عنها، في تحدٍّ صارخ للمجتمع الدولي، وللأسس التي بُنيت عليها منظومة القيم والقوانين الدولية.

وحملت حماس، الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار جرائم الإبادة في قطاع غزة، بسبب انفرادها بتوفير الغطاء السياسي والعسكري لحكومة الإرهاب الصهيونية، وتعطيلها لمؤسسات الأمم المتحدة عن القيام بدورها في وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت أنه في الوقت الذي قدّمت فيه كل مرونة في سبيل إنجاز اتفاق يفضي إلى وقف العدوان وإنجاز تبادل للأسرى؛ يُصِرّ مجرم الحرب نتنياهو على تعطيل وإفشال جهود الوسطاء، والمضي في خطط الإبادة والتهجير، في حرب لا نهاية لها، خدمةً لأجندات حكومته الفاشية وعلى حساب حياة أسراه في القطاع.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه شعبنا وما يتعرض له من إبادة، وأخذ دورهم في لجم حكومة الاحتلال الفاشي، ووقف جرائمها، ومحاسبتها على جرائمها ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن بيانات الإدانة للعدوان وحرب الإبادة والتجويع لم تعد كافية، ولا بدّ من خطوات وإجراءات عقابية رادعة للاحتلال.

وقالت: إن "لم يدفع (الاحتلال) أثمانًا باهظة، سيواصل جرائمه غير مبالٍ بكل المواقف والاحتجاجات الدولية".

وثمنت الحركة، الحراك الدولي الشعبي المتضامن مع شعبنا الفلسطيني.

وباركت انطلاق أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة.

ودعت جماهير شعوبنا العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر، إلى تصعيد فعالياتهم والانتفاض في كل المدن والميادين، حتى وقف العدوان وكسر الحصار.