اليونيسف: معاناة أطفال غزة ليست صدفة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن المعاناة التي يشهدها أطفال غزة بسبب المجاعة ليست صدفة بالطبع، بل نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي من غزة لمديرة الاتصالات في الشرق الأوسط بمنظمة اليونيسيف تيس إنغرام، مع المؤتمر الصحفي اليومي المنعقد في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك، استعرضت خلاله آخر المستجدات في المنطقة.

وأوضحت إنغرام أن الأسر الفلسطينية وأطفالها يخوضون صراع البقاء على قيد الحياة وسط الهجمات الإسرائيلية.

وأضافت أن "حياة الفلسطينيين هنا تتفتت بشكل منهجي، ولكن معاناة أطفال غزة بالتأكيد ليست صدفة".

وأشارت إنغرام إلى أن "هذه المعاناة نتيجة مباشرة لخيارات حوّلت كامل قطاع غزة إلى مكان تُهدد فيه حياة الناس يوميا من جميع الجوانب".

ولفتت إلى أن مدينة غزة التي كانت بمثابة الملاذ الأخير للعائلات في شمال القطاع، أصبحت بسرعة مكانا لا يستطيع الأطفال البقاء فيه على قيد الحياة.

ودعت إنغرام المسؤولين والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل غزة.

وأفادت بأن المنطقة التي تُسمى زورا بالآمنة في غزة ليست آمنة على الإطلاق، والأطفال يُقتلون أو يُصابون بإعاقات خطيرة وهم نائمون في كل ليلة تقريبا.

وأكدت إنغرام، على أنهم يواصلون دعوة "إسرائيل" إلى مراجعة قواعد الاشتباك الخاصة بها بما يضمن "حماية الأطفال"، وفق ما يفرضه القانون الدولي.