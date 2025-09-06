آخر مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم 701

يستقبل قطاع غزة اليوم الـ701 من حرب الإبادة على وقع تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه وغاراته على مناطق مختلفة بالقطاع، مما أدى لاستشهاد وجرح فلسطينيين، بينما تواصل المجاعة حصد مزيد من الأرواح.

وأفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 5 بينهم طفلة، بينما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن تجري مفاوضات عميقة للغاية مع حركة حماس لإطلاق سراح جميع المحتجزين، متوعدا إياها بمواجهة وضع صعب وقاس من وجهة نظره، موضحا أن الخيار يعود لإسرائيل.

في السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بدء مرحلة جديدة من التصعيد العسكري في قطاع غزة، قائلا إن "بوابات الجحيم تُفتح الآن في غزة"، مشددا على أن العمليات ستتواصل وتتصاعد تدريجيا حتى تحقق إسرائيل شروطها.

كما أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيهاجم خلال الأيام المقبلة مباني سكنية متعددة الطوابق (أبراجا) في مدينة غزة، مدعيا أنها "تحولت إلى بنى تحتية عسكرية لحركة حماس".

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من نشر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسجيلا مصورا يُظهر أحد الأسرى الإسرائيليين وهو يتجول داخل سيارة بين ركام المنازل المدمرة في مدينة غزة، التي تهدد إسرائيل باحتلالها بالكامل.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

1:44 شهيدان وعدد من الإصابات معظمهم من الأطفال والنساء بقصف إسرائيلي استهداف منزلًا في محيط سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

1:43 غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

1:13 قوات الاحتلال تفجر من جديد روبوتات مفخخة لتدمير منازل المواطنين شرق بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

1:04 غارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة

00:58 قوات الاحتلال تفجر روبوتات مفخخة لتدمير منازل المواطنين شرق بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

00:47 قصف مدفعي إسرائيلي شمال شرقي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة