الجامعة العربية: لا سلام بالمنطقة مع استمرار "إسرائيل" في الممارسات العدائية

الرسالة نت - وكالات

أكدت الجامعة العربية في وثيقة بعد اجتماعها الذي انتهى أمس الجمعة أن لا تعايش سلميا في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار احتلال إسرائيل أراضي عربية، وسعيها لاحتلال أراضٍ أخرى واستمرارها في ممارساتها العدائية.

وتبنّت الجامعة الخميس خلال الاجتماع الذي عقد في مقرّها بالقاهرة على المستوى الوزاري "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، التي تقدمت بها مصر والسعودية.

وجددت الجامعة العربية -في البيان الصادر عنها- التأكيد أن غياب التسوية السلمية للقضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي في اندلاع جولات عنف بالمنطقة، مشيرة إلى أن هذه التسوية تتم من خلال حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وانسحاب إسرائيل حتى خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وتجسيد القضية الفلسطينية.

