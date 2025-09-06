الفصائل: "أسطول الحرية" يمثل الضمير الإنساني الرافض للإبادة بغزة

وجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنيّة والإسلامية، التحية للمشاركين في قافلة "أسطول الحريّة"، التي تضم عشرات السفن وعلى متنها العديد من الشخصيات المتضامنة والمساندة للقضية الفلسطينية، والتي تمثل قطاعات واسعة من أوروبا والعالم.

وقالت اللجنة في بيان وصل "الرسالة نت"، إن هذه القافلة تمثل الضمير الإنساني الرافض للحرب والإبادة والمنحاز للحق والعدل اللذين تمثلهما القضية الفلسطينية.

وأضافت أن هذه القافلة هي صوت الضمير العالمي المتحرر من كل أشكال الضغط والتهديد الصهيوأمريكي لكل من يرفع الصوت مطالبًا باحقاق الحق وتطبيق مبادئ العدالة الإنسانية وإنصاف الشعب الفلسطيني وإنقاذه من آلة القتل والتدمير الصهيونية التي تمارس الابادة أمام سمع وبصر كل دول وحكومات العالم، متجاوزة كل القوانين والمواثيق والأعراف والمبادئ والأخلاق الإنسانية والدولية.

وأوضحت أن القافلة هي التعبير العملي الذي يكشف عجز السياسات الرسمية في اتخاذ المواقف الحاسمة لإنهاء الابادة النازية والحصار عن قطاع غزة.

ورحبت القوى بهذه القافلة والأحرار المشاركين فيها، معبرة عن اعتزازها بهم وتقديرها لهم، ولكل جهد مخلص وجاد لمساعدة شعبنا والتضامن معه.