ملاك برج السوسي: القصف "الإسرائيلي" محا منازلنا وترك أطفالنا ونسائنا في العراء

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم برج السوسي في مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتشريد العائلات المالكة والنازحة التي كانت تقطنه، بحسب بيان صادر عن سكان البرج.

وأوضح البيان أن جميع العائلات نجت بأرواحها، لكنها فقدت منازلها وأصبحت بلا مأوى، مضيفًا أن القصف جاء بعد أيام من حملة ترهيب وتهديدات إسرائيلية مكثفة لسكان المبنى.

وأكد الأهالي أن سكان البرج جميعهم من المدنيين العزّل، ولا توجد داخله أي أنشطة عسكرية أو مسلحين، مشيرين إلى أن معظمهم موظفون في وكالات تابعة للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن برج السوسي كان قد تعرّض لعدة استهدافات في السابق، آخرها الشهر الماضي، فيما يُعد قصف عام 2021 من أشد الضربات التي لحقت به، قبل أن ينهار اليوم بشكل كامل تحت القصف الإسرائيلي.

وناشدت العائلات المتضررة وكالات الأمم المتحدة وقادة العالم التدخل العاجل لتأمين الحماية لهم ولأطفالهم، وتوفير المأوى والاحتياجات الإنسانية الطارئة، محذّرين من تفاقم أزمتهم وتحولها إلى كارثة إنسانية جديدة في غزة.