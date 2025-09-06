ملاك ونازحو برج الرؤيا يستغيثون: نواجه حملة ترهيب "إسرائيلية" تهدد حياتنا

أطلقت العائلات المالكة والنازحة في برج الرؤيا الواقع عند مفترق بيروت غرب مدينة غزة، نداء استغاثة عاجلاً، محذّرة من حملة ترهيب إسرائيلية مكثفة تتعرض لها منذ ساعات الصباح الأولى وتهدد حياتها ووجودها.

وقالت العائلات في بيان صدر عنها، إن الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة من الإرهاب النفسي ضد المدنيين العزّل القاطنين في البرج، مؤكدة أنه لا توجد داخله أي أنشطة غير مدنية ولا مسلحين.

وأوضح البيان أن معظم من تبقى في المبنى هم من الأطباء والمهندسين والعاملين في قطاعات المياه والخدمات الإنسانية، إضافة إلى وجود مقرات لمؤسسات حقوقية وإنسانية بينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وأشار السكان إلى أنهم يعيشون منذ أسابيع في حالة من الخوف والقلق الدائمين، فيما فاقمت التهديدات الحالية معاناتهم الإنسانية، محذرين من تحول البرج إلى مأساة جديدة تُضاف إلى سجل المجازر في غزة.

وطالبت العائلات الأمم المتحدة وقادة العالم كافة بالتدخل العاجل لوقف هذه الحملة الإسرائيلية وتأمين الحماية لهم ولأطفالهم قبل وقوع الكارثة.