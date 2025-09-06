حماس: إدخال أسلحة جديدة لسجون الاحتلال تصعيد ممنهج وخطير

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إدخال الاحتلال الصهيوني المجرم أسلحة جديدة إلى داخل السجون، يعتبر تصعيدًا ممنهجًا وخطيرًا ضد أسرانا العزل الذين يواجهون أبشع الانتهاكات داخل المعتقلات.

وأوضحت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم السبت، أن ذلك يعبر عن سياسة فاشية انتقامية تستهدف تصفية أسرانا، وإلحاق أكبر قدر من الأذى الجسدي والنفسي لهم.

وأكدت أن استخدام أدوات مثل الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي وتحويل الأسرى إلى "حقول تجارب" يمثل جريمة مكتملة الأركان تعكس العقلية العدوانية للاحتلال.

وحذرت من خطورة هذا القرار الإجرامي الذي يهدد حياة الأسرى بالقتل المباشر أو البطيء، ويشكل خرقًا صريحًا لكل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وحمّلت حماس، الاحتلال المجرم المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم،

ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لمساءلة الاحتلال ووقف جرائمه المستمرة بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال.