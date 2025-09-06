الداخلية: الاحتلال يواصل تدمير المنشآت السكنية لإجبار المواطنين على النزوح

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تدمير ما تبقى من المنشآت والمباني السكنية والبنى التحتية في مدينة غزة، معتبرة ذلك جزءاً من مخطط تهجير وتشريد المدنيين وإجبارهم على النزوح بعد فشل تهديداته وحربه النفسية خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن مزاعم الاحتلال حول استخدام الأبراج السكنية والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية "كاذبة ولا أساس لها من الصحة"، مشددة على أن الهدف منها تضليل الرأي العام وتبرير جرائمه بحق المدنيين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الحذر من ادعاءات الاحتلال بوجود "مناطق إنسانية آمنة" في جنوب القطاع، موضحة أن الوقائع خلال ما يقرب من عامين أثبتت كذب هذه المزاعم، حيث ارتقى عشرات آلاف الشهداء في تلك المناطق التي يستهدفها الاحتلال يومياً بالقصف وقتل الأطفال والنساء فيها.

كما نفت الداخلية وجود أي مناطق آمنة في محافظات قطاع غزة، مطالبة المواطنين بالبقاء في مناطق سكناهم، وعدم الانجرار خلف مخططات الاحتلال التي تهدف لفرض وقائع جديدة على الأرض وتنفيذ مخطط التهجير القسري.

وناشدت الوزارة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال منذ 23 شهراً بحق المدنيين، محذرة من مخطط تهجير نحو مليون ومئتي ألف مواطن من سكان محافظتي غزة وشمال غزة، الذين يرفضون النزوح رغم ما يتعرضون له من مجازر مروعة