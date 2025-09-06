منتدى الإعلاميين يدين عقد "غوغل" الدعائي مع الاحتلال لتزييف الحقائق حول غزة

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ما كشفه تحقيق صحفي بشأن إبرام شركة "غوغل" عقداً دعائياً مع مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقيمة 45 مليون دولار، بهدف تنفيذ حملة مضللة لتزييف الحقائق وإنكار الرواية الفلسطينية حول المجاعة الكارثية التي يمر بها قطاع غزة.

وأوضح المنتدى في بيان صحفي، أن هذه الخطوة "المشينة" من شركة عالمية كبرى مثل "غوغل" تمثل انحيازاً فاضحاً لآلة الاحتلال الإعلامية وتواطؤاً مع سياساته الإجرامية، في وقت يفرض فيه حصاراً خانقاً يمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع معدلات الجوع والموت البطيء لأكثر من مليوني فلسطيني.

وأشار المنتدى إلى أن تورط "غوغل" في هذه الحملة يتزامن مع تصاعد الإدانات والاحتجاجات العالمية ضد الاحتلال بسبب جريمة التجويع الممنهج بحق المدنيين في غزة، وهو ما يكشف حجم التزييف الإعلامي المنظم الذي تسعى حكومة الاحتلال لتمريره عبر شركات التكنولوجيا العملاقة.

وحذر المنتدى من خطورة تحول هذه الشركات إلى أدوات بيد الاحتلال لتلميع صورته والتغطية على جرائمه، داعياً المؤسسات الإعلامية الدولية ونقابات الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك لمحاسبة "غوغل" على تواطئها غير الأخلاقي.

كما دعا المنتدى وسائل الإعلام والصحفيين والأحرار حول العالم إلى مقاطعة أدوات وخدمات "غوغل" التي تُستغل في تزييف الحقيقة، والاعتماد على بدائل إعلامية وتقنية تحترم القيم الإنسانية وحقوق الشعوب في الحرية والمعرفة بعيداً عن الدعاية المضللة للاحتلال.