الصحة: الاحتلال يدمر المنظومة الصحية بغزة ويفقدها 80% من طاقتها

أكد د. منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، أن الوضع الصحي في مدينة غزة كارثي للغاية، في ظل تسجيل آلاف الحالات بين شهداء وجرحى ومرضى يعيشون جميعاً في ظروف إنسانية مأساوية.

وأوضح البرش في تصريحات لصحيفة الرسالة أن الاحتلال يتعمد تدمير المنظومة الصحية بشكل ممنهج، ما أفقدها نحو 80% من طاقتها التشغيلية داخل المدينة، بهدف تحويل غزة إلى منطقة منكوبة ودفع سكانها إلى النزوح القسري.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً لإنشاء نقاط طبية ومشافي ميدانية إضافية، لكن استمرار الحصار ومنع الاحتلال إدخال المواد الطبية والأدوية الأساسية يضعف قدرة القطاع الصحي على مواجهة الواقع المأساوي.

وبيّن أن الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع مئات الإصابات المروعة والمعقدة الناتجة عن المجازر اليومية، ما يؤدي إلى ارتقاء عدد من الشهداء بسبب الانهيار الحاد في الخدمات الصحية.

ورغم التحديات، شدد البرش على أن الكوادر الطبية ستواصل عملها وصمودها داخل مدينة غزة، مؤكداً أنها "لن تغادر وستبقى مع أبناء شعبها لتقديم الدعم والإسناد رغم الظروف القاسية".