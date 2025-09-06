حماس: تدمير الأبراج السكنية في غزة جريمة تهجير قسري وإبادة جماعية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح صحفي اليوم السبت (6 سبتمبر/أيلول 2025) تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي برجاً سكنياً جديداً في مدينة غزة، وتهديدها باستهداف المزيد من الأبنية، معتبرة ذلك "إمعاناً في سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي بحق المدنيين الأبرياء".

وأكدت الحركة أن استهداف الأبراج السكنية المكتظة بالنازحين والنساء والأطفال بذريعة استخدامها من المقاومة "ذرائع واهية وأكاذيب مفضوحة، تمثل استخفافاً بالمجتمع الدولي وتغطية على جرائم حرب ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وحذّرت "حماس" من أن استمرار هذه الجرائم يهدف إلى "تدمير مدينة غزة بالكامل وفرض تهجير قسري شامل على سكانها"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "مغادرة مربع الصمت والتحرك فوراً لوقف العدوان الصهيوني الهمجي".

كما دعت الحركة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحرّك عاجل وفاعل لمحاسبة قادة الاحتلال وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو "كمجرمي حرب".