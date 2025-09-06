الرسالة نت

مؤسسة هند رجب: بولندا تحتجز وتحقق مع 3 مندوبي أسلحة (إسرائيليين)

الرسالة نت

أعلنت مؤسسة هند رجب، اليوم السبت 6 سبتمبر/أيلول 2025، أن السلطات البولندية احتجزت ثلاثة مندوبي أسلحة إسرائيليين وفتحت تحقيقاً معهم، وذلك بطلب من المبادرة البولندية الفلسطينية للعدالة.

وأوضحت المؤسسة أن التحقيق يأتي في إطار ملاحقة المسؤولين والشركات الإسرائيلية المتورطة في تصدير الأسلحة، والتي تُستخدم في العدوان على قطاع غزة ضد المدنيين العزّل.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة "تمثل إنجازاً مهماً في مسار محاسبة الاحتلال على جرائمه"، ودعت إلى توسيع رقعة الإجراءات القانونية في أوروبا والعالم لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وملاحقة المتورطين فيها.

 

كلمات مفتاحية

بولندا مؤسسة هند رجب

