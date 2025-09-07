مستشفيات غزة: 13 شهيدًا في الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، صباح الأحد، عن استشهاد 13 مواطنًا في سلسلة غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت مناطق مختلفة من القطاع منذ فجر اليوم.

وأوضحت المصادر أن بين الشهداء أطفالًا ونساء، فيما أصيب عشرات المواطنين بجروح متفاوتة، بعضها وُصفت بالخطيرة، ما ينذر بارتفاع الحصيلة.

وشملت الغارات قصف شقة سكنية في عمارة الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل، إلى جانب استهداف خيمة نازحين قرب المجلس التشريعي في حي الرمال غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة آخرين.

كما طالت الغارات خيام النازحين جنوب خانيونس، وأسفرت عن استشهاد المهندس في بلدية رفح رائد عبد الغني أبو مشايخ ونجله يحيى، إضافة إلى استهدافات متفرقة في دير البلح والمغازي وأطراف مواصي خانيونس، خلّفت مزيدًا من الإصابات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال قصفها العنيف للأحياء السكنية والتجمعات المدنية، مفاقمةً الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.