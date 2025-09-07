غزة: منطقة المواصي ليست إنسانية كما تزعم إسرائيل بل ساحة قتل وتجويع

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إعلان الجيش الإسرائيلي منطقة "المواصي" في خان يونس جنوبي قطاع غزة "منطقة إنسانية" ليس سوى دعاية زائفة تدحضها الهجمات العسكرية المتكررة التي تخالف قواعد القانون الدولي، والواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه مئات آلاف النازحين قسرًا في المنطقة، حيث يفتقرون إلى المأوى الآدمي والغذاء والمياه والخدمات الصحية الأساسية، ويقيمون في ظروف مكتظة وغير آمنة تفتك خصوصًا بالأطفال والنساء وكبار السن.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ ادعاء الجيش الإسرائيلي اليوم السبت 6 سبتمبر/أيلول، أنه سيجري توفير خدمات إنسانية أفضل في المنطقة، يكذبه الواقع الفعلي الذي يعيشه النازحون في "المواصي"، والتي تفتقر إلى أي بنية تحتية قادرة على استيعاب أعداد السكان الذين دُفعوا قسرًا للتجمع فيها عبر مئات أوامر التهجير القسري، بعد أن دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي غالبية مباني ومنازل رفح وخان يونس وقام بمحوها من الوجود.