غزة: 87 شهيدًا خلال يوم واحد وارتفاع حصيلة العدوان إلى 64,368 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 87 شهيدًا، بينهم 4 شهداء جرى انتشالهم من تحت الركام، إضافة إلى 409 إصابات جديدة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 64,368 شهيدًا و162,776 إصابة. فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,911 شهيدًا و50,735 إصابة.

وأضافت أن عدد الشهداء جراء استهداف طالبي المساعدات خلال يوم واحد بلغ 31 شهيدًا و132 إصابة، لترتفع حصيلة ضحايا "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,416 شهيدًا وأكثر من 17,709 إصابات منذ بدء العدوان.