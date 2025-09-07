"حماس": الاحتلال جمّد المفاوضات ولم يرد على مقترح الوسطاء

كشف مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الاحتلال الإسرائيلي جمد العملية التفاوضية بالكامل، مؤكدًا أنه "يعمل على تضليل وخداع الرأي العام بادعاء وجود مفاوضات".

وأشار المصدر في تصريح للتلفزيون العربي، تابعته "الرسالة نت"، إلى أن "الاحتلال لم يقدم أي رد على جهود الوسطاء منذ 18 أغسطس".

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس، محمود المرداوي، إن "إسرائيل تواصل صمتها على مقترح الوسطاء الذي وافقنا عليه"، مضيفًا أن "نتنياهو لا يريد أي نوع من المفاوضات".

وشدد المرداوي في حديث للتلفزيون العربي، على تمسك الحركة بالمقترح الذي وافقت عليه، مرحبًا في الوقت ذاته "بأي عرض يلبي محدداتنا لإنهاء الحرب".

وأضاف أن "نتنياهو يتعمد تجميد المفاوضات ويضع العراقيل أمام كل المحاولات"، مشيرًا إلى أن حماس "ترحب بأي عرض يلبي محددات إنهاء الحرب في قطاع غزة".

وجدّدت حركة "حماس"، اليوم السبت، التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار، والذي تم الإعلان عنه في 18 أغسطس/ آب الماضي.

وأكدت الحركة في بيان لها، تلقته "الرسالة نت"، انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات من شأنها تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ودخول غير مشروط للمساعدات الإنسانية، إلى جانب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى حقيقية عبر مفاوضات جادة بوساطة الوسطاء.