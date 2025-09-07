إصابتان وإغلاق مطار "رامون" بالنقب بعد استهدافه بطائرة من اليمن

أُصيب شخصان وأُلحقت أضرار بمطار "رامون" الإسرائيلي جنوبي النقب، اليوم الأحد، جراء استهدافه بطائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن.

وقالت القناة 11 الإسرائيلية، إن الطائرة استهدفت قاعة المسافرين في المطار، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية.

في حين أشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن 4 مسيرات أطلقت من اليمن اليوم، تمكن جيش الاحتلال من رصد واعتراض 3 منها.

من جهته، قال المتحدث باسم سلاح الجو في جيش الاحتلال، إن المجال الجوي الجنوبي فوق مطار رامون أُغلق أمام حركة الطائرات.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، دوت صفارات الإنذار في منطقة النقب، قبيل تسلل الطائرة المسيّرة.