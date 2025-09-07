"حماس": قصف الاحتلال مدرسة بغزة تحدٍّ صارخ لدعوات وقف الحرب

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على قصف مدرسة "الفارابي" المكتظة بآلاف النازحين غربي مدينة غزة، إضافة للقصف المستمر والتدمير الممنهج في مختلف أنحاء القطاع، في تحدٍ صارخ للإرادة الدولية والدعوات المطالبة بوقف الحرب.

وأضافت "حماس"، في تصريح صحفي وصل " الرسالة نت"، اليوم الأحد، أن "استمرار العجز غير المبرر من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، يمنح مجرم الحرب نتنياهو الغطاء لمواصلة المجازر والإبادة، ويشكّل إخفاقا دولياً مدوياً لحماية الإنسانية وتطبيق القانون الدولي الإنساني، الذي يدوس الاحتلال على كل بنوده ويجاهر بوقاحة في انتهاكه".

وجددت "حماس" مطالبتها للأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية بضرورة التحرك الفعّال لحماية شعبنا من خطر الإبادة والتهجير القسري، وعدم السماح لتلك العصابة الفاشية بالمضي في مخططاتها التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوّض استقرار المنطقة برمّتها.