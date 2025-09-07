الدفاع المدني: الاحتلال دمر اليوم أكثر من 50 بناية في غزة

أكد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف منذ، فجر اليوم الأحد أكثر من 50 بناية بشكل كلي، فيما تضررت 100 بناية بشكل جزئي، من بينها بنايات مرتفعة تضم آلاف المواطنين.

وقال بصل في تصريح صحفي اطلعت عليه "الرسالة نت" إن الاحتلال يتعمّد استهداف البنايات المحاطة بخيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة جراء قصف المباني المجاورة لها.

وعدّ بصل هذا اليوم من أصعب أيام الحرب منذ تجددها في الثامن عشر من مارس.

وأوضح أن القصف المتجدد استهدف ما تبقى من المساجد والملاعب في مدينة غزة.

وأضاف بصل "وصلت إلى طواقمنا مناشدات استغاثة من مواطنين عالقين تحت الأنقاض في منطقة الزرقا بحي التفاح بعد قصف مبني فوق رؤوس ساكنيه".

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني أنهكت بفعل كثافة الاستهدافات المتواصلة على المدينة.

ولفت بصل إلى أن الاحتلال يتعمّد القصف بهذه الطريقة لتعزيز سياسة التهجير القسري.

وحذر الناطق باسم الدفاع المدني من استمرار هذه السياسة غير الإنسانية وغير الأخلاقية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف المجازر المتواصلة في مدينة غزة.